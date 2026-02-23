صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
سابق رنجش پر باپ بیٹوں کو زخمی کر دیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) لڑائی جھگڑے کے مختلف واقعات کے دوران طارق آباد میں سابقہ لڑائی کی رنجش پر محمد علی اور اسکے ساتھیوں نے حملہ کر کے ریاست علی اور اسکے بیٹوں اکرام اور شفقت کو لہولہان کر دیا۔

بہک دائم میں سابقہ رنجش پر سکندر حیات وغیرہ نے لیاقت اور اسکی والدہ مطلوب بی بی کو ڈنڈے مار کر مضروب کر دیا،بچہ کلاں میں مطیع اﷲ وغیرہ نے وسیم شہزاد اسی طرح بھا بھڑہ میں ظفر اقبال اور اسکے ساتھیوں نے محمد نواز اور اسکے بھتیجے زین خالد کو معمولی تنازعہ پر راستہ روک کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا،پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔

 

