پاکستان کی خواہش ہے کہ خطے میں امن قائم رہے ‘ملک شہادت دہشت گردی پاکستان کے امن مشن کو سپوتاژ کر رہی ہیں، سابق وزیر مملکت

خوشاب(نمائندہ دُنیا )سابق وزیر مملکت برائے قانون و انصاف ملک شہادت اعوان نے کہا ہے کہ پاکستان کی خواہش ہے کہ خطے میں پائیدار امن قائم رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ بھی ضروری ہے ، پاکستان میں پے در پے ہونیوالی دہشت گردی کی وارداتیں پاکستان کے امن مشن کو سپوتاژ کر رہی ہیں۔ میڈیا نمائندوں سے بات چیت کے دوران ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد کی امام بارگاہ، باجوڑ اور بنوں میں ہونے والے حملوں سمیت ماہِ رمضان کے دوران بنوں میں پیش آنے والے واقعے کے بعد ملنے والے ناقابلِ تردید شواہد نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ دہشتگرد انہ کارروائیاں افغانستانی قیادت کے ایما پر سرگرم خوارج عناصر نے انجام دیں، ان حملوں کی ذمہ داری افغانستان میں موجود پاکستانی طالبان کے گروہ فتنہ الخوارج اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ ساتھ داعش خراسان نے بھی قبول کی۔، انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان نے بارہا افغان عبوری حکومت پر زور دیا کہ وہ اپنی سرزمین دہشتگرد گروہوں اور غیر ملکی پراکسی عناصر کے استعمال سے روکنے کیلئے اقدامات کرے ، لیکن ابھی تک اس ضمن میں کوئی موثر اور ٹھوس کارروائی نہیں کی گئی، اس صورتحال کے تناظر میں پاکستان کو حق حاصل ہے کہ وہ افغانستان میں موجود دہشت گردوں کیخلاف کاروئی کرے ۔

 

