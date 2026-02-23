صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
داؤدخیل میں رمضان میں بھی شہر کی سیوریج لائینیں نہ کھل سکیں سیوریج کی بند لائن کی وجہ سے مکین عذاب میں مبتلا ،طلباء کوبھی گزرنے میں مشکلات

داؤدخیل(نماندہ دنیا )داؤدخیل میں ماہ رمضان کے مہینے میں بھی شہر کی سیوریج لائینیں نہ کھل سکیں محلہ امیرے خیل کی مین گلی جس میں مدرسہ اور مسجد کے علاوہ دو پرائیویٹ سکول موجود ہیں روزانہ سینکڑوں بچے اس گلی سے گزرتے ہیں جبکہ اسی گلی کے دوسرے سرے پر گرلز ہائی سکول اور گورنمنٹ بوائزہائر سیکنڈری سکول ہیں ان سکول کے طلباء بھی اسی گلی سے گزر کر سکول جاتے ہیں سیوریج کی بند لائن کی وجہ سے جہاں مکین عذاب میں مبتلا ہیں وہی طلباء کوبھی گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کئی بار میونسپل کمیٹی کو گلی کے مکینوں نے کہا لیکن کسی کے کان پر جُوں تک نہیں رینگی اور سینٹری ورکر آتے ہیں لیکن لائن کو کھول کر جاتے ہیں دوسرے دن پھر بند ہو جاتی ہیں جس سے اس شہر کی اہم ترین گلی سے طلباء اور عوام کو گزرنے پر شدید مشکلات درپیش ہیں وہی مسجد جانے والی نمازیوں کو بھی پریشانی کا سامنا ہے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں اہل محلہ نے ڈی سی میانوالی اسد مگسی۔ایڈ منسٹریٹر اسٹنٹ کمشنر سلیمان قیوم سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر سکر مشین سے اس مین گلی کی سیوریج لائن کھول کر عوام اور طلباء کی مشکلات کا ازالہ کیا جائے ۔

 

