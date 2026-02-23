صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
موسیٰ خیل پولیس کی کارروائی، ملزم گرفتاراسلحہ برآمد

موسیٰ خیل پولیس کی کارروائی، ملزم گرفتاراسلحہ برآمد ملزم سے پسٹل 30بور برآمد ،کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہیں کرسکا

کمرمشانی (نمائندہ دنیا ) تھانہ موسیٰ خیل پولیس کی کارروائی، ملزم گرفتار،اسلحہ برآمد، مقدمہ درج۔ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے ایس ایچ او تھانہ موسیٰ خیل سب انسپکٹر امیر نواز خان اور انکی ٹیم نے دوران چیکنگ پرویز اختر ولد جہانگیر سکنہ موسیٰ خیل سے پسٹل 30بور برآمد کیا جس کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہیں کرسکاملزم کے خلاف تھانہ موسیٰ خیل میں مقدمہ درج کرلیا۔

 

