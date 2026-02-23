صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موچھ :دلیوالی کا قدیمی قبرستان ‘جانوروں نے تباہ کر دیا ڈی سی میانوالی سے قبرستان کی چار دیواری کیلئے فنڈز دیں ، اہل علاقہ

موچھ(نمائندہ دنیا)دلیوالی کا قدیمی قبرستان دلیوالی گاؤں کے شرقی کنارے پر موجود ہے .جس میں دادا سید دوست محمد شاہ کاظمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ،دادا سید غوث علی شاہ کاظمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے علاوہ سینکڑوں سادات کی قبریں موجود ہیں،گاؤں کے بالکل قریب ہونے کی وجہ سے بھیڑ بکریاں،دوسرے جانوروں اور آوارہ کتوں کو اکثر قبرستان میں گھومتے پھرتے دیکھا ہے ۔جس سے قبروں کی بے حرمتی ہوتی ہے ۔دلیوالی کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت دلیوالی قبرستان میں بہترین جنازہ گاہ بنائی ہے ، دادا سید دوست محمد شاہ کاظمیؒ کے روضہ مبارک کی حد بندی اور صفائی ستھرائی کا کام جاری ہے ۔ اگر ڈی سی میانوالی خصوصی شفقت کریں۔اور قبرستان کی چار دیواری کے فنڈز فراہم کر دیں۔تو قبرستان کی چار دیواری بننے سے قبروں کی بے حرمتی رک جائے گی۔ان خیالات کا اظہار حفیظ اللہ خان،شیر زمان خان،محمد عاقب خان،کلیم اللہ خان،محمد اکرم خان ،عامر خان، عبدالواجد خان،نمبر دار عامر شاہ،ملک محمد اقبال، ملک شکور بگے خیل نے روزنامہ دنیا سے بات چیت کرتے ہوئے گورنمنٹ پنجاب ، ڈی سی میانوالی سے قبرستان کی چار دیواری کیلئے فنڈز دینے کی اپیل کی ہے ۔

 

