میانی مہنگائی کا جن بے قابو، قصابوں کی کھلی من مانیاںسرکاری نرخ پر گوشت فروخت کرنے کے بجائے گوشت بیچنا ہی بند کر دیا
میانی( نامہ نگار ) میانی مہنگائی کا جن بے قابو، تحصیلدار بھیرہ کی کارروائیاں بے اثر قصابوں کی کھلی من مانیاں۔میانی شہر اور اس کے گردونواح میں مہنگائی کا جن تاحال بے قابو ہے اور اشیائے خوردونوش کی قیمتیں عام آدمی کی قوتِ خرید سے باہر ہو چکی ہیں۔ سرکاری نرخ نامے بازاروں میں آویزاں تو ہیں، مگر ان پر عملدرآمد نہ ہونے کے برابر ہے تحصیلدار بھیرہ نے بازار کا اچانک دورہ کیا اور اوور چارجنگ پر متعدد دکانداروں کو جرمانے عائد کیے ۔ تاہم شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں وقتی اور نمائشی ثابت ہو رہی ہیں تحصیلدار جرمانے کر کے واپس چلے جاتے ہیں لیکن کچھ ہی دیر بعد پرانے اور من مانے نرخ دوبارہ نافذ ہو جاتے ہیں اور وہ جرمانے بھی بعد میں گاہکوں پر ہی لاگو ہوتے ہیں خصوصی طور پر قصابوں کی من مانی عروج پر ہیں شہریوں کے مطابق کئی قصابوں نے سرکاری نرخ پر گوشت فروخت کرنے کے بجائے گوشت بیچنا ہی بند کر دیا ہے ۔ قصابوں کا کہنا ہے کہ وہ جرمانہ ادا کرنے کو تیار ہیں مگر ریٹ کم نہیں کریں گے ان کا مؤقف ہے کہ اگر سرکاری نرخ آٹھ سو روپے فی کلو مقرر ہے تو تحصیلدار ہمیں منڈیوں سے سستے جانور خرید کر دیں تب آٹھ سو روپے میں گوشت فروخت کریں گے اس صورتحال نے اعلیٰ حکام کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے ۔عوامی حلقوں نے ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ نمائشی کارروائیوں کے بجائے مستقل نگرانی اور سخت اقدامات کیے جائیں تاکہ مہنگائی پر قابو پایا جا سکے اور عام آدمی کو حقیقی ریلیف مل سکے تحصیلدار کے مطابق ہم نے ان بھی چالیس ہزار کے جرمانے کیے ہیں۔