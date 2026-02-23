چوروں اور ڈاکوؤں نے مزید8 شہریوں کو لوٹ لیا
بھاگٹانوالہ(نمائندہ دنیا)تھانہ بھاگٹانوالہ کی حدود میں نامعلوم چوروں اور مسلح ملزمان نے مزید آٹھ شہریوں کو لوٹ لیا، جبکہ عوام عدم تحفظ کا شکار ہوکر شدید خوف و ہراس میں مبتلا ہیں۔مدثر نامی شہری کا 50 ہزار روپے مالیت کا موبائل فون چرا لیا گیا۔ ظفر اقبال کی سولر موٹر اور دیگر قیمتی سامان مالیت 40ہزار روپے لے اُڑے ۔ ثقلین کا 62ہزار روپے مالیت کا موبائل چوری ہوگیا۔ قربان علی کی سولر پلیٹ کی قیمتی تار مالیت 90 ہزار روپے نامعلوم چور کاٹ کر لے گئے ۔ نعمان کے گھر سے ایک لاکھ 50ہزار روپے مالیت کے طلائی زیورات غائب کر دیے گئے ۔ ذوالفقار کی ایک لاکھ روپے مالیت کی بکری چرا لی گئی۔ آفتاب نامی شہری سے گن پوائنٹ پر ایک لاکھ 35 ہزار روپے مالیت کی موٹر سائیکل چھین لی گئی، جبکہ احمد عبداللہ کی 10 ہزار روپے مالیت کی پانی والی موٹر بھی چوری کرلی گئی۔شہریوں کا کہنا ہے کہ دن بدن بڑھتی وارداتوں نے جینا دوبھر کردیا ہے ۔ ایک طرف چور دندناتے پھر رہے ہیں تو دوسری جانب مقامی پولیس عام شہریوں کے موٹر سائیکل بند کرنے اور معمولی خلاف ورزیوں پر کارروائیوں میں مصروف دکھائی دیتی ہے ۔ عوامی حلقوں نے سوال اٹھایا ہے کہ آخر شہریوں کے جان و مال کا تحفظ کس کی ذمہ داری ہے ؟ڈی پی او سرگودہا سے نوٹس کا مطالبہ کردیا۔