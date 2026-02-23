خوشاب دکاندار پھلوں کی منہ مانگی قیمتیں وصول کر رہے
خوشاب(نمائندہ دنیا)رمضان المبارک کے دوران حکومت کی جانب سے مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کرنے کیلئے اٹھائے گئے اقدامات ناکافی ثابت ہوئے ، خوشاب جوہر آباد اور نواحی علاقوں میں مہنگائی کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا ،اوپن مارکیٹ میں دکانوں پر نصب کردہ سرکاری نرخناموں کے باوجود دکاندار سبزیوں اور پھلوں کی منہ مانگی قیمتیں وصول کر رہے ، ایک محتاظ اندازے کے مطابق رمضان المبارک کے مقدس ایام میں مہنگائی کی شرح تیس سے چالیس فیصد بڑھ چکی ہے ، اگرچہ یہ صورتحال گزشتہ سال سے قدرے کم ہے لیکن مہنگائی کی چکی میں پسنے والے غریب عوام کیلئے بدستور انتہائی تشویشناک ہے ، عوامی حلقوں کے مطابق خوشاب کے ضلعی صدر م،قام جوہر آباد سمیت ضلع کے کسی بھی علاقہ میں سبزیاں اور پھل سرکاری نرخنامے کے مطابق دستیاب نہیں ، اسی طرح گوشت ، دالیں اور دیگر مصالحہ جات بھی سرکاری نرخنامے کے مطابق فروخت نہیں ہوتے انہوں نے کہا کہ دکانداروں کو صرف نرخنامہ آویزاں کرنے کا پابند کرنے سے گراں فروشی نہیں رکے گی ،اس صورتحال کے تدارک کیلئے ضرورہ ہے کہ بازاروں میں پیٹرولنگ کا مستقل نظام لایا جائے تاکہ دکانداروں کو سرکاری نرخناموں کی خلاف کی جرات نہ ہو ۔