مستحق افراد امدادی رقم میں مبینہ جبری کٹوتی پر کئی دکاندار گرفتار
مستحق افراد امدادی رقم میں مبینہ جبری کٹوتی پر کئی دکاندار گرفتاردو دکانداروں، نواز اور ثاقب قریشی ہاشمی موبائلز کیخلاف تھانہ مقدمات درج
کندیاں(نمائندہ دنیا)کندیاں پپلاں کے مختلف علاقوں میں وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے نگہبان رمضان پروگرام کے تحت مستحق افراد کو دی جانے والی دس ہزار روپے کی امدادی رقم میں مبینہ جبری کٹوتی کے خلاف اے سی پپلاں ظفر اقبال کی ہدایت پر پولیس نے کارروائیاں کرتے ہوئے متعدد دکانداروں کے خلاف مقدمات درج کر لیے کندیاں میں مخبر کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے دھبہ چوک کے دو دکانداروں، نواز اور ثاقب قریشی ہاشمی موبائلز کے خلاف تھانہ کندیاں میں مقدمات درج کر کے دکانیں موقع پر بند کروا دی گئیں دونوں دکاندار مستحق افراد کی امدادی رقم میں سے زبردستی کٹوتی کر رہے تھے ۔دوسری جانب پپلاں میں بھی سی ایم پنجاب نگہبان رمضان پروگرام کی رقم میں کٹوتی پر دو کریانہ سٹور مالکان کیخلاف مقدمات درج کر لیے گئے پولیس کے مطابق شاہد اور زاہد ریٹیلر مستحق افراد کے دس ہزار روپے میں سے بالترتیب 400اور 700 روپے فی کارڈ ناجائز طور پر کاٹ رہے تھے مخبر کی اطلاع پر پپلاں پولیس نے چھاپہ مار کر ملزمان کو گرفتار کر لیا اور قانونی کارروائی شروع کر دی۔