رہزنی، مویشی چوری کے مقدمات میں ملوث3 رکنی گینگ گرفتار

  • سرگودھا
رہزنی، مویشی چوری کے مقدمات میں ملوث3 رکنی گینگ گرفتار

رہزنی، مویشی چوری کے مقدمات میں ملوث3 رکنی گینگ گرفتار ملزمان کے قبضہ سے 4 لاکھ 50 ہزار سے زائد مالیت کا مال مسروقہ برآمد کر لیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) تھانہ ترکھانوالہ پولیس کی رہزنی، مویشی چوری اور نقب زنی کے مقدمات میں بڑی کامیابی، 3 رکنی گینگ گرفتار لیا گیا، بتایا جاتا ہے کہ ایس ایچ او ترکھانوالہ صفدر اقبال نے سب انسپکٹر منور اقبال اور ٹیم کے ہمراہ جدید ٹیکنالوجی اور پیشہ ورانہ مہارت کا استعمال کرتے ہوئے گینگ کو گرفتار کرتے ہوئے ملزمان کے قبضہ سے 4 لاکھ 50 ہزار سے زائد مالیت کا مال مسروقہ برآمد کر لیا، گرفتار ملزمان میں عمران، عامر اور ضیاء الرحمن پولیس کو راہزنی، مویشی چوری اور نقب زنی کی وارداتوں میں مطلوب تھے ، ملزمان کے قبضہ سے وارداتوں میں استعمال ہونے والا غیر قانونی اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے ، گرفتار ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے اس موقع پر ڈی پی او سرگودھا کا کہنا ہے کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے ۔ راہزنی، مویشی چوری اور نقب زنی جیسے سنگین جرائم میں ملوث عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ انکو قانون کے کٹہرے میں لاکر سخت سے سخت سزا دلوائی جائے گی ۔

 

