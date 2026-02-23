نگہبان رمضان بازاروں میں لوگوں کی دلچسپی کم ہونے لگی
افسران کے دوروں میں سب اچھا کی رپورٹ اور کارکردگی سوالیہ نشان بن گئی بازاروں میں ریلیف کے نام پر زائد قیمتیں وصول کر کے عوام سے کھلا مذاق کیا جا رہا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ریلیف کے نام پر عوام کو لالی پاپ،سرگودھا کے نگہبان رمضان بازاروں میں لوگوں کی دلچسپی کم ہونے لگی ، جبکہ افسران کے دوروں میں سب اچھا کی رپورٹ اور کارکردگی سوالیہ نشان بن کر رہ گئی ہے ، ذرائع کے مطابق سرگودہا،ساہیوال،سلانوالی،شاہ پور،بھیرہ اور بھلوال میں حکومت کی جانب سے سستے نگہبان بازار اور فیئر پرائس شاپس کا اہتمام کیا گیا ہے جن کا مقصد عوام کو دیگر بازاروں سے اشیاء خوردونوش سستی فراہم کرنا ہے لیکن حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے ایک طرف تو بلدیاتی ادارے ، مارکیٹ کمیٹی اور ضلعی و تحصیل انتظامیہ کے بھرپور وسائل استعمال کئے جا رہے ہیں اوردوسری طرف صوبائی حکام بالا و ڈویژنل و ضلعی افسران کے دوروں پر اضافی اخراجات کے مقابلے میں ان بازاروں میں عا م مارکیٹ کے مقابلے بیشتر اشیاء کی قیمتیں 5سے 10روپے فی آئٹم یا فی کلو کم ہیں، جو کہ اونٹ کے منہ میں ذیرہ کے مترادف ہے یہی نہیں بہت سی ایسی اشیاء بھی ہیں جو واضح طور پر عام مارکیٹ میں کم داموں فروخت ہو رہی ہیں مگر نگہبان بازاروں میں ریلیف کے نام پر زائد قیمتیں وصول کر کے عوام سے کھلا مذاق کیا جا رہا ہے ،یہی نہیں ذرائع نے اس امر کی بھی تصدیق کی ہے کہ مارکیٹ کمیٹیوں میں بیٹھے اہلکاروں نے مختلف مافیا کے ساتھ ملکر ناقص دالوں،چنے ،اور بیسن سمیت دیگر اشیاء خوردونوش خرید کر فیئر پرائس شاپس میں رکھی ہیں اور ستم ظریفی یہ ہے کہ افسران کے دوروں کے موقع پر انہیں ایک نمبر آئٹمز محدود مقدار میں صرف دکھانے کیلئے رکھی گئی ہیں ، اور اعلی افسران کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر شاباش لے کر فوٹو سیشنز کروانا معمول بنتا جا رہا ہے ،خریداروں کا کہنا ہے کہ عوام جب 50سے 100روپیہ کرایہ خرچ کرکے سستا بازار پہنچتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے ، سٹالوں پر ناقص مضر صحت اور مہنگی اشیائے خوردونوش فروخت کرنے کے ذمہ داران کے خلاف سختی سے نمٹا جائے ۔