  • سرگودھا
نئے داخلوں کا سروے ،بچوں کو سکول لانے کا ہدف خطرے میں نچلی سطح پر تاحال عملدرآمد امسال بھی ہوتا نظر نہیں آرہا ،مہم ناکام ہونے کے خدشہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی حکومت اور محکمہ تعلیم کی طرف سے ضلع میں یونیورسل پرائمری ایجوکیشن پروگرام کے تحت نئے داخلوں کی مہم سے قبل سروے کرنے کے احکامات پر عملدرآمد نہ ہونے کے باعث داخلوں کا مقررہ اورزیادہ سے زیادہ بچوں کو سکول لانے کا ہدف خطرے میں پڑ چکاہے ،صوبائی حکومت کی طرف سے سرگودھا میں نئے تعلیمی سال کی آمد اور سابقہ اہداف کی عدم تکمیل کے پیش نظر سروے کرنے کے احکامات جاری کئے تھے ذرائع کا کہنا ہے کہ سابقہ سروے میں اعدادو شمار کا ہیر پھر کرکے سرکاری ریکارڈکا پیٹ بھرنا شروع ہے اور حکومتی احکامات پرافسران کی دیگر مصروفیات کے باعث عملی اقدامات صرف کاغذی کاروائی پوری کرنے تک محدود ہیں ،ایجوکیشن حکام کا کہنا ہے کہ ضلعی افسران دیگر دفتری امور میں الجھے ہوئے ہیں، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نچلی سطح پر تاحال عملدرآمد امسال بھی ہوتا نظر نہیں اور حسب سابق یہ مہم بھی ناکام ہونے کے خدشہ ہیں۔

 

