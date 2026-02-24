صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نشہ آور ادویات خصوصاً گیبکا کیپسول کی کھلے عام فروخت کا انکشاف

  • سرگودھا
نشہ آور ادویات خصوصاً گیبکا کیپسول کی کھلے عام فروخت کا انکشاف

بھیرہ(نامہ نگار )شہر اور گردونواح میں میڈ یکل سٹوروں پر مبینہ طور پر نشہ آور ادویات خصوصاً گیبکا کیپسول کی کھلے عام فروخت کا انکشاف ہوا ہے جس پر شہری حلقوں نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔

ذرائع کے مطابق بعض میڈیکل سٹور بغیر مستند ڈاکٹر کے نسخے کے یہ کیپسول فروخت کر رہے ہیں جس سے نوجوان نسل بری طرح متاثر ہو رہی ہے عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ کچھ نوجوان ان کیپسولز کو کولڈ ڈرنکس میں حل کر کے بطور نشہ استعمال کرتے دکھائی دیتے ہیں۔شہریوں کے مطابق اس غیر قانونی کاروبار سے چند میڈیکل سٹور مالکان روزانہ ہزاروں روپیہ کا مالی فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن معاشرے میں بگاڑ اور نوجوانوں کی صحت تباہی کے دہانے پر پہنچ رہے ہیں۔

 

