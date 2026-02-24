صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تمام زیر التوا درخواستوں پر مقررہ وقت میں کاروائی مکمل کرنے کے احکامات جاری

  • سرگودھا
تمام زیر التوا درخواستوں پر مقررہ وقت میں کاروائی مکمل کرنے کے احکامات جاری

خوشاب(نمائندہ دنیا )ضلع خوشاب میں جرائم کی صورتحال اور پولیس کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا جائزہ لینے کیلئے ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی کی زیر صدارت تھانہ وائز اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔

جس میں دو تھانوں قائد آباد اور مٹھہ ٹوانہ کے ایس ایچ اوز اور تفتیشی افسران شریک تھے ، اجلاس میں دوقنوں تھانوں میں زیر تفتیش مقدمات پر یونیوالی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا اور انہیں میرٹ پر یکسو کرنے اور تمام زیر التوا درخواستوں پر مقررہ وقت میں کاروائی مکمل کرنے کے احکامات جاری کئے گئے ، اجلاس سے ڈی پی اوڈاکٹر عمارہ شیرازی نے کہا کہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کیلئے ہر لمحہ کوشاں رہیں،انہوں نے پولیس افسران کو ہدائت کی کہ تھانوں میں آنیوالے شہریوں کیساتھ حسنِ اخلاق سے پیش آئیں دوران ڈیوٹی سخت لہجے ، بدتمیزی یا تضحیک امیز رویے سے مکمل اجتناب کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

یو ای ٹی کے 769طلبہ کو میرٹ پر لیپ ٹاپس تقسیم

آئی جی نے شہریوں کی شکایات سنیں، ریلیف کیلئے ہدایات جاری

جے آئی سی کے بورڈ آف گورنرز کااجلاس ،سفارشات کی منظوری

اساتذہ کیلئے گاؤن لازمی قرار دینے پرقیمتیں دوگنا ہوگئیں

سروسز ہسپتال میں نئے میڈیکل آئی سی یو کا باقاعدہ افتتاح

ماڈل ٹاؤن ،صدر ڈویژن پولیس کی کارکردگی کا جائزہ ،ہدایات جاری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس