صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوری و نقب زنی کی وارادتوں میں شہری لاکھوں روپے سے محروم

  • سرگودھا
چوری و نقب زنی کی وارادتوں میں شہری لاکھوں روپے سے محروم

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) چوری و نقب زنی کی مختلف وارادتوں کے دوران گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول لالووالی سے بھاری مالیت کا سامان۔۔

46جنوبی کے علی حمزہ ،نیو سیٹلائٹ ٹاؤن کے محمد اجمل،عزیز کالونی شاہ پور کی رہائشی شاہین دلدار،کوٹمومن کے رہائشی پروفیسر محمد آصف،اسلام پورہ شاہ پور کے عبدالستار سے مجموعی طور پر دس لاکھ روپے سے زائد کا مال و زر ،48شمالی سے زبیر مسیح کا رکشہ ،میاں ٹاؤن سے شہزاد، 97جنوبی سے علی اصغر،جان محمد والا سے محمد اشرف کی موٹرسائیکلیں نامعلوم چور اڑا لے گئے ،پولیس نے مقدمات درج کر لئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ایک کلو کے نام پر 900 گرام برائلر کی فروخت

ستھرا پنجاب پروگرام:ناقص صفائی پر جرمانے ،کارروائی کا حکم

جی سی یونیورسٹی میں نئے داخلی راستوں ، رابطہ سڑک کا افتتاح

سیوریج واٹر کے بہاؤ کے لیے مین چینلز کی بحالی کا حکم

ڈپٹی کمشنرعمر عباس میلہ کا تعلیم و صحت کے اداروں کا معائنہ

چنیوٹ:ڈی پی او کی کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل حل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس