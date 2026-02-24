صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
غربت بے روزگا ر ی اور مہنگا ئی بڑھتی ہی جا ر ہی ہے ،تسنیم ا حمد قریشی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق و ز یر مملکت و ڈویثرنل صدر پیپلزپارٹی تسنیم ا حمد قریشی نے کہا ہے کہ پنجا ب میں غربت بے روزگا ر ی اور مہنگا ئی بڑھتی ہی جا ر ہی ہے

 تشہیری مہم کے ذریعے یہ تاثر د یا جا ر ہا ہے کہ صو بہ میں دودھ اور شہد کی نہر یں بہ ر ہی ہیں حقیقت میں ا یسا کچھ بھی نہیں ہے رمضا ن المبا ر ک میں مہنگا ئی عرو ج پر ہے جبکہ حکو مت تر جما ن مہنگا ئی کو بھی عوا می ریلیف کہ ر ہے ہیں پاکستا ن پیپلزپارٹی عا م آ د می کے بڑھتے ہو ئے مسائل اور مشکلا ت پر خا مو ش تما شا ئی نہیں بن سکتی۔

 

