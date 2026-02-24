صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
پاکستا ن کی معیشت میں سروا ئیو کر نے کی بھرپور صلا حیت موجو د ، مرزافضل ا لر حمن

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق صد ر سرگودہا چمبرآ ف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مرزافضل ا لر حمن نے کہا ہے کہ پاکستا ن کی معیشت میں سروا ئیو کر نے کی بھرپور صلا حیت موجو د ہے لیکن ا س کیلئے حکو متی سطح پر سٹیک ہولڈر ز کی مشاور ت سے پا لیسیاں بنا نا ہو ں گی۔

 ا سو قت بجلی گیس اور پٹرو لیم مصنوعات کے نرخوں میں کمی نا گز یر ہے بلکہ ا س کے ساتھ ساتھ ٹیکسوں کی شرح بھی گھٹا نا کا رو با ر ی بر ادر ی کا دیرینہ مطالبہ ہے پا کستا ن کی کا رو با ر ی بر اد ر ی ہمیشہ ہی پیسوں کی ادا ئیگی میں ہر ا و ل دستے کا کر دار ا دا کر تی ہے ضرورت اس امر کی ہے کہ حکو مت سٹیک ہولڈر ز کی مشاو ر ت سے معاشی پالیسیاں بنا ئے۔

 

