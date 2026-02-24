صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم کی وفات پر گہرے افسوس کا اظہار

  • سرگودھا
ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم کی وفات پر گہرے افسوس کا اظہار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودھا ڈویژن حافظ شوکت علی نے معروف ماہر تعلیم ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم کی وفات پر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ضلعی حکومت اور عوام کے درمیان ایک اہم رابطے کا ذریعہ تھے جو اپنی شاندار کمپیئرنگ کی بدولت نہ صرف شرکائے تقریب کو محظوظ رکھتے بلکہ انہیں دین اسلام اور پاکستان سے محبت کا درس بھی دیتے ۔

 ان کی کشمیر اور پاکستان سے محبت لاجواب تھی جس کا مظاہرہ حالیہ یوم یکجہتی کشمیر پر دیکھنے کو ملا۔جس طرح انہوں نے کشمیر کی تاریخ بیان کی اور شرکا کے اندر کشمیر سے محبت کا جذبہ اجاگر کیا وہ مجھے کہیں اور نظر نہیں آیا۔ میرا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تعلق بہت مختصر رہا ہے لیکن جتنا رہا ہے وہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ میری دعا ہے کہ اﷲ تعالی ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے پسماندگان اور چاہنے والوں کو ان کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

تعلیمی نظام میں مزید بہتری لانے کا حکم

زکریا یونیورسٹی میں بین الشعبہ جات مقابلہ حسنِ قرأت

شر گینگ کے مزید 8 ڈاکوئوں نے ہتھیار ڈال دئیے

مصنوعی قلت یا خود ساختہ مہنگائی برداشت نہیں : خالد جاوید

زکریا یونیورسٹی میں قاضی عبدالرحمٰن عابد کی برسی پرتعزیتی اجتماع

پولیس پر فائرنگ و ناجائز اسلحہ کیس میں ملزم کی ضمانت منظور

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس