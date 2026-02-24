صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہسپتا لو ں میں جد ید بر ن یو نٹس کا قیا م عمل میں نہ لا نا حیران کن ڈاکٹر سکندر حیات

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر پی ایم اے ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ نے کہا ہے کہ ڈویثرنل ہیڈ کو ارٹر سرگودہا سمیت تمام ضلعی ہسپتا لو ں میں جد ید بر ن یو نٹس کا قیا م عمل میں نہ لا نا حیران کن ہے کیونکہ تمام ضلعی ہیڈ کوا ر ٹر ہسپتالوں میں بر ن یو نٹ ا نتہا ئی ضرور ی ہیں

 کیونکہ سرگودہا سمیت مختلف ہسپتا لو ں میں بر ن یو نٹ کی سہو لت نہ ہو نے سے جھلسے ہو ئے مریض اکثر موت کے منہ میں چلے جا تے ہیں ا س وقت صرف راولپنڈ ی اور کھار یاں میں سر کار ی سطح پربرن یونٹ فعا ل ہیں ۔ضرورت ا س امر کی ہے کہ سرگودہا سمیت تمام ضلعی ہسپتا لو ں میں جدید بر ن یونٹس کا قیام عمل میں لایاجائے ۔

 

