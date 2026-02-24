صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپیشل کومبنگ سرچ آپریشن‘1 اشتہاری ،دو کرایہ دارگرفتار

  • سرگودھا
سپیشل کومبنگ سرچ آپریشن‘1 اشتہاری ،دو کرایہ دارگرفتار

سپیشل کومبنگ سرچ آپریشن‘1 اشتہاری ،دو کرایہ دارگرفتارکچہری روڈ، مسلم بازار، فتح خان مارکیٹ، معراج ہوٹل، فیصل ہوٹل آپریشن کیا گیا

میانوالی (نامہ نگار )میانوالی پولیس اور حساس اداروں کا مشترکہ سپیشل کومبنگ سرچ آپریشن، ایک اشتہاری گرفتار، دو کرایہ دار حراست ۔ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی خصوصی ہدایات پر میانوالی پولیس نے حساس اداروں کے ہمراہ سٹی ایریا میں سپیشل کومبنگ سرچ آپریشن کیا۔حالیہ ملکی حالات اور شرپسند عناصر کی سرگرمیوں کے پیش نظر ایس ڈی پی او صدر شیخ کاشف مسعود کی زیر نگرانی کچہری روڈ، مسلم بازار، فتح خان مارکیٹ، معراج ہوٹل، فیصل ہوٹل، کوئٹہ ہوٹل، وتہ خیل چوک اور پی اے روڈ سمیت مختلف مقامات پر سرچ اینڈ کومبنگ آپریشن عمل میں لایا گیا۔دورانِ آپریشن تقریباً 40 سے 50 افراد کی ای پولیس ایپلیکیشن کے ذریعے موقع پر ویری فکیشن کی گئی جبکہ مشکوک افراد کی کڑی نگرانی بھی کی گئی۔سپیشل سرچ آپریشن میں ایس ایچ او تھانہ سٹی انسپکٹر مبشر مقصود، ایس ایچ او تھانہ صدر سب انسپکٹر رانا عبدالحق، دونوں تھانوں کے افسران و اہلکاران، ایلیٹ فورس، لیڈی پولیس اور حساس اداروں کے اہلکاروں نے بھرپور شرکت کی۔کارروائی کے دوران بی کیٹیگری کا ایک مجرم اشتہاری گرفتار کیا گیا جبکہ دو افراد کو بغیر اجازت نامہ کرایہ پر رہائش اختیار کرنے پر حراست میں لے کر تھانہ منتقل کر دیا گیا ہے ، جہاں ان کے خلاف مزید قانونی کارروائی جاری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ : ٹوٹے ڈھکن، کھلے گٹر شہریوں کیلئے خطرہ

سمبڑیال : نہر اپر چناب ملکھانوالہ روڈ پر خود ساختہ ڈمپنگ پوائنٹ قائم، گزرنا محال

وزیر اعلیٰ کی کوآرڈی نیٹر سائرہ افضل اور ڈپٹی کمشنر کارمضان سہولت بازار کا دورہ

بیوٹیفکیشن سکیمز ،معیار اورڈیزائن پر سمجھوتا نہیں ہوگا : کمشنر

رمضان میں عوامی ریلیف کے اقدامات تیز کر دئیے : ڈپٹی کمشنر

سرگودھاروڈپر نکاسی آب کیلئے نالے کی تعمیر کی ہدایت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس