24 گھنٹوں میں 36 اشتہاری و عادی مجرمان کو گرفتار

  • سرگودھا
ایس ایچ اوز کو خصوصی ٹاسک ،پٹرولنگ کے نظام کو مزید سخت کریں

 سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پولیس کی کاروائی، گزشتہ 24 گھنٹوں میں 36 اشتہاری و عادی مجرمان کو گرفتارکر لیا ترجما ن ضلعی پولیس خرم اقبال کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سرگودھا محمد صہیب اشرف کی ہدایت پر سرگودھا پولیس نے اشتہاری مجرمان اور عادی مجرمان کے خلاف کریک ڈاؤن عمل میں لاتے ہوئے 36 اشتہاری و عادی مجرمان کو گرفتارکر لیا جن کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے اس موقع پر ڈی پی او سرگودھا کا کہنا ہے کہ تمام سرکل افسران اور ایس ایچ اوز کو خصوصی ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں سرچ آپریشنز اور پیٹرولنگ کے نظام کو مزید سخت کریں اور اشتہاری مجرمان کے خلاف گھیرا تنگ کریں تاکہ اسٹریٹ کرائم اور دیگر سنگین جرائم کا خاتمہ ہو سکے ۔

 

