صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صنعت کاروں کا ملکی معیشت میں اہم کردار ، میاں محمد عمران

  • سرگودھا
صنعت کاروں کا ملکی معیشت میں اہم کردار ، میاں محمد عمران

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سینیئر نائب صدر میاں محمد عمران نے کہا ہے کہ تاجروں اور صنعت کاروں کا ملکی معیشت میں اہم کردار ہے۔۔۔

 کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے فعال کردار ادا نہ کیا تو معیشت کمزور سے کمزور تر ہوتی جائے گی ضرورت اس امر کی ہے کہ معیشت مضبوط ہو اور ملک ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو سکے تاجروں اور صنعت کاروں کے لیے قومی اسمبلی اور تمام صوبائی اسمبلیوں میں مخصوص نشستیں مقرر کی جائیں تاکہ تاجروں کی آواز بہتر انداز میں ایوان تک پہنچانے میں مدد مل سکے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

زکریا یونیورسٹی ایمپلائز یونین الیکشن تھری ایم کا کلین سویپ

مظفرگڑھ میں گراں فروشی پر کریک ڈاؤن تیز،دوگرفتار

بوگس چیک ، امانت میں خیانت، پانچ افرادپر مقدمات

ناجائز اسلحہ رکھنے پر 2ملزم دھر لئے گئے

دو لڑکیوں سمیت 4افراد اغو کرلئے گئے

55 کیسز کی چیکنگ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس لمحے معنی ٔ جہاد کیا ہے؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گھڑی سے جہاز تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
نصاب اور استاد تبدیلی کے منتظر ہیں
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
جہاز، گاڑیاں اور خالی دیگچیاں
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
الہ آباد کی تلوار جو شاعر نے اپنے گلے پر پھیر لی
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
رمضان المبارک کے فیوض و برکات
جویریہ صدیق