صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرگودھا :تلخ کلامی پر میاں بیوی کو زخمی کر دیا

  • سرگودھا
سرگودھا :تلخ کلامی پر میاں بیوی کو زخمی کر دیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پر تشدد واقعات کے دوران 79جنوبی میں تلخ کلامی پر محمد حسنین اور اسکے ساتھیوں نے زینت بی بی اور سکے بھتیجے محمد سلمان،چک صوبیدار میں سابقہ رنجش پر۔۔۔

اصغر وغیرہ نے محمد خالد اور اسکے بیٹے حمزہ ،55جنوبی میں معظم علی نے خاندانی رنجش پر شازیہ اور عاصمہ ،مڈھ رانجھا کے علاقہ میں فصل کاٹنے کے تنازعہ پر عادل وغیرہ نے محمد اشرف اور اسکی بیوی ساجدہ پروین کو ڈنڈو ں سوٹوں سے حملے کر کے لہولہان کر دیا جبکہ 142جنوبی میں مقدمہ بازی کی رنجش پر یاسر وغیرہ نے محمد الیاس کو مار مار کر ادھ موا کر دیا اور بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر فرار ہو گئے ،پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

جنرل ہسپتال سمن آباد میں ادویات سمیت سہولیات کا فقدان ، دور دراز سے آنیوالے مریض خوار

گرانفروشی پر قابو نہ پایا جاسکا، اشیا کے من مانے نرخ

ترقیاتی سکیموں کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت

284 پلاٹس کی شفاف قرعہ اندازی کی جائے :ڈی جی

جی سی یو سے الحاق شدہ کالجز کے امتحانی نتائج کا اعلان

آبی وفضائی آلودگی روکنے کیلئے نتیجہ خیز اقدامات کا فیصلہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس لمحے معنی ٔ جہاد کیا ہے؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گھڑی سے جہاز تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
نصاب اور استاد تبدیلی کے منتظر ہیں
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
جہاز، گاڑیاں اور خالی دیگچیاں
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
الہ آباد کی تلوار جو شاعر نے اپنے گلے پر پھیر لی
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
رمضان المبارک کے فیوض و برکات
جویریہ صدیق