گرانفروشی کے خاتمے کیلئے عوامی آگاہی مہم کا آغاز
دکان پر پرائس کنٹرول قوانین پر سختی سے عملدرآمد کرایا جائے گا ،پیرا فورس
بھیرہ(نامہ نگار )پیرا فورس نے تحصیل بھیرہ میں سرکاری نرخوں پر عملدرآمد یقینی بنانے اور گراں فروشی کے خاتمے کے لیے عوامی آگاہی مہم کا آغاز کر دیا ہے ۔پیرا تحصیل بھیرہ کے سسٹم سپورٹ آفیسر محمد شکیل نے شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ اگر کوئی دکاندار مقررہ نرخوں سے زائد قیمت وصول کرے ، ریٹ لسٹ آویزاں نہ کرے ، ناپ تول میں کمی کرے یا سرکاری نرخ نامے پر عملدرآمد نہ کرے تو وہ اپنی شکایت فوری طور پر پیرا انفورسمنٹ اسٹیشن بھیرہ فون نمبر 0306.4396073درج کرائیں انہوں نے کہا کہ کریانہ اسٹور، سبزی و فروٹ فروش، چکن، بیف اور مٹن کی دکان پر پرائس کنٹرول قوانین پر سختی سے عملدرآمد کرایا جائے گا اس مقصد کے لئے گراں فروشوں کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری ہیں۔ اس سلسلہ میں بروقت عوامی اطلاع نہایت اہم ہے تاکہ ایسے مقامات پر بھی مؤثر کارروائی کی جا سکے جہاں تک ٹیمیں فوری طور پر نہیں پہنچ پاتیں انہوں نے واضح کیا ہے کہ عوام کے تعاون سے ہی گراں فروشی کا خاتمہ اور صارفین کے حقوق کا تحفظ ممکن بنایا جا سکتا ہے .