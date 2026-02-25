صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرانفروشی کے خاتمے کیلئے عوامی آگاہی مہم کا آغاز

  • سرگودھا
گرانفروشی کے خاتمے کیلئے عوامی آگاہی مہم کا آغاز

دکان پر پرائس کنٹرول قوانین پر سختی سے عملدرآمد کرایا جائے گا ،پیرا فورس

بھیرہ(نامہ نگار )پیرا فورس نے تحصیل بھیرہ میں سرکاری نرخوں پر عملدرآمد یقینی بنانے اور گراں فروشی کے خاتمے کے لیے عوامی آگاہی مہم کا آغاز کر دیا ہے ۔پیرا تحصیل بھیرہ کے سسٹم سپورٹ آفیسر محمد شکیل نے شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ اگر کوئی دکاندار مقررہ نرخوں سے زائد قیمت وصول کرے ، ریٹ لسٹ آویزاں نہ کرے ، ناپ تول میں کمی کرے یا سرکاری نرخ نامے پر عملدرآمد نہ کرے تو وہ اپنی شکایت فوری طور پر پیرا انفورسمنٹ اسٹیشن بھیرہ فون نمبر 0306.4396073درج کرائیں انہوں نے کہا کہ کریانہ اسٹور، سبزی و فروٹ فروش، چکن، بیف اور مٹن کی دکان پر پرائس کنٹرول قوانین پر سختی سے عملدرآمد کرایا جائے گا اس مقصد کے لئے گراں فروشوں کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری ہیں۔ اس سلسلہ میں بروقت عوامی اطلاع نہایت اہم ہے تاکہ ایسے مقامات پر بھی مؤثر کارروائی کی جا سکے جہاں تک ٹیمیں فوری طور پر نہیں پہنچ پاتیں انہوں نے واضح کیا ہے کہ عوام کے تعاون سے ہی گراں فروشی کا خاتمہ اور صارفین کے حقوق کا تحفظ ممکن بنایا جا سکتا ہے .

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

حافظ آباد: گندم آٹا دودھ دہی پھل اور گوشت کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ

علی پورچٹھہ ریلوے سٹیشن غفلت کے باعث زبوں حالی کا شکار

ممبر بورڈ آف گورنرز گجرات جمخانہ مہر عبد الشکور کی طرف سے افطار ڈنر

ڈپٹی کمشنر کارمضان سہولت بازار پیپلز کالونی کا دورہ ، قیمتوں کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر کا دورہ پنڈی بھٹیاں ،رمضان کارڈ کی تقسیم کا جائزہ

دھونکل میڈیکل کمپلیکس پورے علاقہ کیلئے نعمت ثابت ہو گا:مقررین

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس لمحے معنی ٔ جہاد کیا ہے؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گھڑی سے جہاز تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
نصاب اور استاد تبدیلی کے منتظر ہیں
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
جہاز، گاڑیاں اور خالی دیگچیاں
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
الہ آباد کی تلوار جو شاعر نے اپنے گلے پر پھیر لی
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
رمضان المبارک کے فیوض و برکات
جویریہ صدیق