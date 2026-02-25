اوپن مارکیٹ میں اشیاء خوردونوش کی نو ٹیفائیڈ ریٹس پر فروخت کو یقینی بنا یا جا ئے ، ڈپٹی کمشنر میانوالی
میانوالی (نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران نہ صر ف سہولت بازار بلکہ اوپن مارکیٹ میں اشیاء خوردونوش کی نو ٹیفائیڈ ریٹس پر فروخت کو یقینی بنا یا جا ئے۔
انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ سہولت بازار اور دیگر مارکیٹوں میں سبزی، پھل، گوشت، چینی، آٹا کی وافر مقدار میں موجود ہونا چاہیے ۔ان خیالات کااظہار انہوں نے ڈی سی آفس کمیٹی روم میں رمضان المبارک میں اشیاء خوردونوش کے کنٹرول ریٹس پر فروخت کے سلسلہ میں منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہو ئے کیا۔اجلاس میں ایڈیشنل ڈائر یکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر مطیع الالسلا م، ڈی او انڈسٹری رضوان اکر م ڈار، ایس ڈی او پیرا فورس جاوید سرور کے علاوہ انجمن تاجران کے نمائندگان نے شرکت کی۔