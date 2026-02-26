صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندیاں نادرا آفس میں لیڈی فوٹوگرافر تعینات کرنے اور علیحدہ کاؤنٹر قائم کرنے مطالبہ

  • سرگودھا
کندیاں نادرا آفس میں لیڈی فوٹوگرافر تعینات کرنے اور علیحدہ کاؤنٹر قائم کرنے مطالبہ

کندیاں (نمائندہ دنیا)کندیاں نادرا آفس میں خواتین کے مسائل کے پیش نظر اہل علاقہ کا لیڈی فوٹوگرافر تعینات کرنے اور علیحدہ کاؤنٹر قائم کرنے مطالبہ ۔کندیاں کے شہریوں کا کہنا ہے کہ نادرا آفس میں شناختی کارڈ اور دیگر دستاویزات کیلئے خواتین کی تصاویر بناتے وقت مرد فوٹوگرافر کی موجودگی کی وجہ سے شرعی سخت پردہ کرنے والی خواتین اور ان کے لواحقین کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اکثر مواقع پر خواتین کو تصویر کے دوران پردہ ہٹانے کا کہا جاتا ہے جس سے انہیں ذہنی اذیت اور دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔

علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ کندیاں نادرا سنٹر میں خواتین کیلئے علیحدہ کاؤنٹر قائم کیا جائے اور فوری طور پر فیمیل فوٹوگرافر تعینات کی جائے تاکہ خواتین باوقار اور آسان ماحول میں اپنے قومی شناختی دستاویزات بنوا سکیں اس اقدام سے نہ صرف مسائل حل ہوں گے بلکہ عوامی سہولت میں بھی اضافہ ہوگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سکیورٹی الرٹ شہر بھر میں ناکے کیمروں سے نگرانی

انسدادِ ڈینگی اقدامات تیز،محکموں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت

رجسٹرڈ محنت کشوں میں 10ہزار روپے کی تقسیم جاری

مین ہولز کی جیو ٹیگنگ 28 فروری تک مکمل کرنے کا حکم

روڈ سیفٹی آگاہی سیمینار، ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کی تلقین

گرانفروشی پر کریک ڈاؤن، 6 دکاندار گرفتار، 7 دکانیں سیل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم شاہ جہاں کے زمانے میں ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
موسم اور موسمیاتی تبدیلیاں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
رمضان کلچر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
اِچی کاوا کا بوزنہ
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
طیارہ خریداری ، تصویر کا دوسرا رُخ
کنور دلشاد
سعود عثمانی
اعتدال‘ مگر اعتدال کے ساتھ
سعود عثمانی