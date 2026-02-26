صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسسٹنٹ کمشنر بھلوال کا سلیمان پورہ کا دورہ، آتشزدگی کے مقام کا معائنہ

  • سرگودھا
اسسٹنٹ کمشنر بھلوال کا سلیمان پورہ کا دورہ، آتشزدگی کے مقام کا معائنہ

بھلوال(نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر بھلوال کا سلیمان پورہ گلی نمبر 1 کا دورہ آتشزدگی کے مقام کا معائنہ اسسٹنٹ کمشنر بھلوال مدثر ممتاز ہرل نے سلیمان پورہ گلی نمبر 1 کا دورہ کیا جہاں گزشتہ روز دکان کے گودام میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا تھا۔

 اس موقع پر ممبر وزیر اعلی پنجاب کوارڈنیشن کمیٹی چوہدری شاہد جٹ بھی انکے ہمراہ تھے دورے کے دوران اسسٹنٹ کمشنر مدثر ممتاز ہرل نے متعلقہ پٹواری کو ہدایت کی گئی کہ متاثرہ املاک اور نقصان کا فوری تخمینہ لگا کر رپورٹ پیش کی جائے تاکہ جلد از جلد ازالے کے اقدامات کیے جا سکیں۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے مقامی افراد اور دکانداروں سے گفتگو کرتے ہوئے تاکید کی کہ تمام دکاندار اپنی دکانوں پر فائر ایکسٹنگوشر لازمی رکھیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں آگ پر فوری قابو پایا جا سکے اور جانی و مالی نقصان سے بچا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایونیو ون، جوبلی، موہلنوال میں گندگی کے ڈھیر، رہائشی پریشان

شہر میں 133 سرکاری سکولوں کی عمارتیں خطرناک قرار

سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے عبدالخبیر آزاد کی ملاقات

فنڈز کی عدم فراہمی سے نئے کلاس رومز کامنصوبہ متاثر

آئی جی کی بھکر حملے میں زخمی پولیو ورکر کی عیادت

چیف سیکرٹری کی جسٹس عالیہ نیلم سے ملاقات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم شاہ جہاں کے زمانے میں ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
موسم اور موسمیاتی تبدیلیاں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
رمضان کلچر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
اِچی کاوا کا بوزنہ
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
طیارہ خریداری ، تصویر کا دوسرا رُخ
کنور دلشاد
سعود عثمانی
اعتدال‘ مگر اعتدال کے ساتھ
سعود عثمانی