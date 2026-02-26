صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خوشاب کو دریائے جہلم کے سیلابی ریلے سے محفوظ رکھنے کیلئے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ،چوہدری عبدالمنان

  • سرگودھا
خوشاب(نمائندہ دنیا )خوشاب شہری اتحاد کے بانی راہنما ممتاز مائنز اونر چوہدری عبدالمنان نے کہا ہے کہ تاریخی شہر خوشاب کو دریائے جہلم کے سیلابی ریلے سے محفوظ رکھنے کیلئے ٹھوس اور موثر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے ۔

 بد قسمتی سے کسی بھی دور حکومت میں اس شہر کو طغیانی سے بچانے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی جس کی وجہ سے اس شہر کے مکین ہر موسم میں ناقابل تلاقی نقصان اٹھارہے ہیں ،میڈیا نمائندوں سے بات چیت کے دوران انہوں نے بتایا کہ شہریوں کو بنیادی سہولیت مہیا کرنا اور انہیں مسائل کے گرداب سے نکالنا منتخب عوامی نمائندوں کی ذمہ داری ہے ۔

 

