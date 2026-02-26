صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹر وہیکل افسر نہ ہونے کی وجہ سے شہری پریشان

  • سرگودھا
موٹر وہیکل افسر نہ ہونے کی وجہ سے شہری پریشان

کمرمشانی (نمائندہ دنیا )میانوالی میں موٹر وہیکل افسر نہ ہونے کی وجہ سے تیسرے ہفتےکے ڈرائیونگ ٹیسٹ نہ ہونے سے شہری پریشان۔

سے LTVشہریوں کا وزیر اعلی پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ اور آئی جی پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد ازجلد MVOکومیانوالی تعنات کیا جائے کئی لوگوں نے روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک جانا ہے اور لائسنس کے بغیر ملک میں گاڑی چلانا مشکل ہے ٹریفک پولیس کی طرف سے تریفک قوانین پر سختی سے عمل کیا جارہاہے لیکن لوگوں کو لائسنس بنوانے کے معاملے میں مشکلات کا سدے باب کیاجائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

یونیورسٹی روڈ کی صورتحال بدترین، سڑک پر گڑھے موت کے کنویں کا منظر پیش کر رہے ہیں

نگرانی کیلئے ڈرون یونٹ بنانے کی ہدایت

کراچی چڑیا گھر اور سفاری پارک میں مزید بہتری کا فیصلہ

شارع فیصل پر کورنوکورپس ختم کرکے نئے درخت لگانے کی ہدایت

جدید ٹیکنالوجی سے جرائم کی روک تھام ممکن،پولیس چیف

سازشی عناصر کی باتوں سے گھبرانا نہیں، کامران ٹیسوری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم شاہ جہاں کے زمانے میں ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
موسم اور موسمیاتی تبدیلیاں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
رمضان کلچر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
اِچی کاوا کا بوزنہ
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
طیارہ خریداری ، تصویر کا دوسرا رُخ
کنور دلشاد
سعود عثمانی
اعتدال‘ مگر اعتدال کے ساتھ
سعود عثمانی