صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کفر کا معاشرہ تو قائم رہ سکتا ہے ظلم کا نہیں،عامر سلطان چیمہ

  • سرگودھا
کفر کا معاشرہ تو قائم رہ سکتا ہے ظلم کا نہیں،عامر سلطان چیمہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سابق رکن قومی اسمبلی چوہدری عامر سلطان چیمہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیاسی مخالفین کو کچل کر حکومت کرنے کے خواب دیکھنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔

 جب تک تمام سیاسی مخالفین کو قومی دھارے میں لا کر ملکی ترقی کے لیے پالیسی مرتب نہیں کی جاتی اس وقت تک پاکستان ترقی نہیں کرے گا بدقسمتی سے جو بھی حکومت برسر اقتدار آتی ہے وہ سابقہ حکومت کے اچھے کاموں کو بھی ختم کر دیتی ہے تاکہ ان کا نام نہ بنے اس سے پاکستانی عوام کے مسائل بڑھ رہے ہیں چوہدری عامر سلطان چیمہ نے کہا کہ اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ بلا تفریق انصاف کی فراہمی ہے کیونکہ فرمایا گیا ہے کفر کا معاشرہ تو قائم رہ سکتا ہے ظلم کا نہیں پاکستان میں غریب پر ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سکولوں کی سکیورٹی الرٹ، ایس او پیز نافذ

سوئی گیس ٹاسک فورس کی کارروائی، 3 میٹر منقطع

شادی شدہ خاتون سے ملزموں کی گن پوائنٹ پر زیادتی

کمسن بچی سے زیادتی کا ملزم چند گھنٹے میں گرفتار

بوگس چیک، امانت میں خیانت پر مقدمات

کاپی رائٹ آرڈیننس کی خلاف ورزی پر مقدمہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم شاہ جہاں کے زمانے میں ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
موسم اور موسمیاتی تبدیلیاں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
رمضان کلچر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
اِچی کاوا کا بوزنہ
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
طیارہ خریداری ، تصویر کا دوسرا رُخ
کنور دلشاد
سعود عثمانی
اعتدال‘ مگر اعتدال کے ساتھ
سعود عثمانی