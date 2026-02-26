صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسافر ٹرینوں میں صحافیوں کیلئے رعایتی سفری سہولت کو بحال

  • سرگودھا
مسافر ٹرینوں میں صحافیوں کیلئے رعایتی سفری سہولت کو بحال

مسافر ٹرینوں میں صحافیوں کیلئے رعایتی سفری سہولت کو بحال صحافیوں کو تمام ٹرینوں میں رعایتی سہولت کے حوالہ سے اقدامات اٹھائیں

بھلوال(نمائندہ دنیا) محکمہ ریلوے کی جانب سے تمام پرائیویٹ کی جانے والی مسافر ٹرینوں میں صحافیوں کے لیے رعایتی سفری سہولت کو بحال کر دیا گیا ہے ذرایع کے مطابق اس ضمن میں گزشتہ روز کمرشل چیف پاکستان ریلوے سے صحافیوں نے ملاقات کی اور انہیں پرائیویٹ ٹرینوں میں سفر کے حوالے سے آگاہ کیا کہ پرائیویٹ ہونے والی ٹرینوں میں صحافیوں کو رعایتی سہولت نہیں دی جاتی جس پر چیف کمرشل آفیسر نے باقاعدہ طور پر تمام ڈویژنل سپریڈنٹس اور متعلقہ حکام کو ہدایت جاری کی کہ وہ صحافیوں کو تمام ٹرینوں میں رعایتی سہولت کے حوالہ سے اقدامات اٹھائیں اس میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی جس پر صحافیوں نے وفاقی وزیر ریلوے اور چیف کمرشل آفیسر پاکستان ریلوے کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ صحافیوں کا یہ درینہ مسئلہ تھا جسے حل کر دیا گیا ہے جس پر ہم ملک بھر کے صحافی ان کے مشکور ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سکیورٹی الرٹ شہر بھر میں ناکے کیمروں سے نگرانی

انسدادِ ڈینگی اقدامات تیز،محکموں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت

رجسٹرڈ محنت کشوں میں 10ہزار روپے کی تقسیم جاری

مین ہولز کی جیو ٹیگنگ 28 فروری تک مکمل کرنے کا حکم

روڈ سیفٹی آگاہی سیمینار، ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کی تلقین

گرانفروشی پر کریک ڈاؤن، 6 دکاندار گرفتار، 7 دکانیں سیل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم شاہ جہاں کے زمانے میں ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
موسم اور موسمیاتی تبدیلیاں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
رمضان کلچر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
اِچی کاوا کا بوزنہ
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
طیارہ خریداری ، تصویر کا دوسرا رُخ
کنور دلشاد
سعود عثمانی
اعتدال‘ مگر اعتدال کے ساتھ
سعود عثمانی