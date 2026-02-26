صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پی ٹی آئی کے ایم این اے شفقت عباس اعوان ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ جب آپ دوسرے کی آواز کو دبانے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ اپنا گلا چھڑانے کے لیے آپ کے گلے پڑے گا اس سے پہلے کہ یہ وقت آئے حکومت ہوش کے ناخن لے اور پرامن احتجاج کرنے والوں کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے وگرنہ اس کا خمیازہ انہیں اقتدار سے محرومی کی صورت میں بھگتنا پڑے گا پی ٹی آئی پرامن احتجاج پر یقین رکھتی ہے مگر انہیں جان بوجھ کر تشدد کا نشانہ بنا کر انتشار پر اکسایا جاتا ہے اور الزام بھی پی ٹی آئی پر لگا دیا جاتا ہے ہم نے کبھی بھی پرتشدد سیاست کی حمایت نہیں کی اور نہ کریں گے ہم پرامن لوگ ہیں ہمیں پرامن احتجاج کرنے کی اجازت دی جائے۔

 

