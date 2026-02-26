صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کی ترقی اور سلامتی معاشی ترقی سے وابستہ ،انجمن تاجران

  • سرگودھا
پاکستان کی ترقی اور سلامتی معاشی ترقی سے وابستہ ،انجمن تاجران

پاکستان کی ترقی اور سلامتی معاشی ترقی سے وابستہ ،انجمن تاجران حکومت چاہتی ہے آنے والی کسی بھی حکومت کے لیے مسائل پیدا نہ ہوں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) انجمن تاجران شہر و ضلع سرگودھا کے صدر ناصر محمود سہگل نے کہا ہے کہ پاکستان کی ترقی اور سلامتی معاشی ترقی سے وابستہ ہے جس پر گزشتہ 75 سال سے کسی بھی حکومت نے توجہ نہیں دی جو بھی آیا اس نے ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کو اپنایا جس کا خمیازہ پاکستان کو کسی نہ کسی حوالے سے بھگتنا پڑ رہا ہے ناصر محمود سہگل نے کہا کہ اگر حکومت چاہتی ہے کہ مستقبل قریب میں آنے والی کسی بھی حکومت کے لیے مسائل پیدا نہ ہوں تو حکومت کو فوری طور پر معاشی ترقی پر توجہ دینی ہوگی دیکھا جاتا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ قرض لے کر ملک چلانے کی کوشش کرتی ہے اگر ایسا ہی کرنا ہے تو پھر ہر پانچ سال بعد حکومت بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ جو آتا ہے وہ اپنی پالیسی نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے عوامی مسائل بڑھ رہے ہیں حکومت کو چاہیے کہ معاشی ترقی پر توجہ دے اور تسلسل کے ساتھ جو بھی حکومت آئے یا جائے وہ پالیسیوں کو جاری رکھے۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سکیورٹی الرٹ شہر بھر میں ناکے کیمروں سے نگرانی

انسدادِ ڈینگی اقدامات تیز،محکموں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت

رجسٹرڈ محنت کشوں میں 10ہزار روپے کی تقسیم جاری

مین ہولز کی جیو ٹیگنگ 28 فروری تک مکمل کرنے کا حکم

روڈ سیفٹی آگاہی سیمینار، ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کی تلقین

گرانفروشی پر کریک ڈاؤن، 6 دکاندار گرفتار، 7 دکانیں سیل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم شاہ جہاں کے زمانے میں ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
موسم اور موسمیاتی تبدیلیاں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
رمضان کلچر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
اِچی کاوا کا بوزنہ
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
طیارہ خریداری ، تصویر کا دوسرا رُخ
کنور دلشاد
سعود عثمانی
اعتدال‘ مگر اعتدال کے ساتھ
سعود عثمانی