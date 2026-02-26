صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کینال ویو سے طار ق محمود نے 40لاکھ روپے ہتھیالیا

  • سرگودھا
کینال ویو سے طار ق محمود نے 40لاکھ روپے ہتھیالیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) دھوکہ دہی اور فراڈ کی مختلف وارداتوں میں سیٹلائٹ ٹاؤن کے ریٹائرڈ سکول ٹیچر محد اقبال سے محمد الیاس نے اڑھائی کروڑ روپے ،بہک میکن کے شہریار سے عثمان خالد نے 59لاکھ روپے ۔۔۔۔

کینال ویو کے ظفر اقبال سے طار ق محمود نے 40لاکھ روپے ،کوڑے کوٹ کے احمد یار سے طارق محود نے 30لاکھ روپے ،124جنوبی کے محمد صادق سے فرح سعید نے 7لکھ روپے ،پرانا بھلوال کے شاہد عمران سے محمد سعید نے 6لاکھ روپے ،کوٹمومن کے منزل عباس سے غلام شبیر نے ساڑھے 3لاکھ روپے کی رقوم مشترکہ کاروباری لین دین،پراپرٹی و گاڑیوں کی خرید و فروخت کے دوران جعلی چیکوں اور امانت میں خیانت کے ذریعے ہتھیا کر خرد بر د کر لیں ، پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

یونیورسٹی روڈ کی صورتحال بدترین، سڑک پر گڑھے موت کے کنویں کا منظر پیش کر رہے ہیں

نگرانی کیلئے ڈرون یونٹ بنانے کی ہدایت

کراچی چڑیا گھر اور سفاری پارک میں مزید بہتری کا فیصلہ

شارع فیصل پر کورنوکورپس ختم کرکے نئے درخت لگانے کی ہدایت

جدید ٹیکنالوجی سے جرائم کی روک تھام ممکن،پولیس چیف

سازشی عناصر کی باتوں سے گھبرانا نہیں، کامران ٹیسوری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم شاہ جہاں کے زمانے میں ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
موسم اور موسمیاتی تبدیلیاں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
رمضان کلچر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
اِچی کاوا کا بوزنہ
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
طیارہ خریداری ، تصویر کا دوسرا رُخ
کنور دلشاد
سعود عثمانی
اعتدال‘ مگر اعتدال کے ساتھ
سعود عثمانی