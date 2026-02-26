صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسسٹنٹ کمشنر پپلاں کا نگہبان رمضان دستر خوانو کا دورہ

  • سرگودھا
اسسٹنٹ کمشنر پپلاں کا نگہبان رمضان دستر خوانو کا دورہ

میانوالی (نامہ نگار)وزیرا علیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی کی ہدایت پر ضلع بھر میں مریم کے مہمان دستر خوان پر مستحق افرادکیلئے افطاری کی سہولت کا سلسلہ جاری۔

اسسٹنٹ کمشنر پپلاں چوہدری ظفر اقبال نے گذشتہ شام تحصیل پپلاں میں قائم نگہبان رمضان دستر خوانو کا دورہ کیا اور افطاری کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انھوں نے میڈیا کو تفصیل سے آگاہ کر تے ہو ئے بتایا کہ تحصیل پپلاں میں دو نگہبان رمضان دستر خوان قائم کئے گئے ہیں۔

 انہوں نے بتایاکہ گذشتہ روز رمضان المبارک کی چھٹی افطاری کے موقع پر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں قائم دستر خوان پر 270جبکہ تحصیل کلب پپلاں میں قائم دستر خوان پر 310مستحق افراد کا روزہ افطار کرایا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

یونیورسٹی روڈ کی صورتحال بدترین، سڑک پر گڑھے موت کے کنویں کا منظر پیش کر رہے ہیں

نگرانی کیلئے ڈرون یونٹ بنانے کی ہدایت

کراچی چڑیا گھر اور سفاری پارک میں مزید بہتری کا فیصلہ

شارع فیصل پر کورنوکورپس ختم کرکے نئے درخت لگانے کی ہدایت

جدید ٹیکنالوجی سے جرائم کی روک تھام ممکن،پولیس چیف

سازشی عناصر کی باتوں سے گھبرانا نہیں، کامران ٹیسوری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم شاہ جہاں کے زمانے میں ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
موسم اور موسمیاتی تبدیلیاں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
رمضان کلچر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
اِچی کاوا کا بوزنہ
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
طیارہ خریداری ، تصویر کا دوسرا رُخ
کنور دلشاد
سعود عثمانی
اعتدال‘ مگر اعتدال کے ساتھ
سعود عثمانی