صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نگہبان کارڈ سے کٹوتی کرنے والے ریٹیلرز کے خلاف مقدمہ درج

  • سرگودھا
نگہبان کارڈ سے کٹوتی کرنے والے ریٹیلرز کے خلاف مقدمہ درج

میانوالی (نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر اسد عباسی مگسی کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ کا رمضان نگہبان کارڈ کی رقوم سے غیر قانونی طور پرکٹوتی کرنے والے ریٹیلرز کے خلاف ایکشن کا سلسلہ جاری۔ اسسٹنٹ کمشنر عیسیٰ خیل کی نگرانی میں نگہبان کارڈ سے کٹوتی کرنے والے ایک ریٹیلرز کے خلاف تھانہ مکڑوال میں ایف ائی آر درج کرا دی گئی۔

 تفصیلات کے مطابق انتظامیہ کو شکایت موصول ہوئی کہ جاوید جنرل سٹور مکڑوال کاریٹیلر نگہبان کارڈ کے مستحق افراد سے 500 روپے کی اضافی کٹوتی کر رہا ہے جس پر انتظامیہ نے موقع پر کاروائی عمل میں لاتے ہوئے متعلقہ ریٹیلر کو موقع پر چیک کیا اور شکایت کے درست ثابت ہونے پر اس کے خلاف تھانہ مکڑوال میں مقدمہ درج کرا دیا۔واضح رہے کہ اب تک نگہبان کارڈ کی رقوم سے کٹوتی کرنے والے ضلع بھر کے آٹھ ریٹیلرز کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات درج کرائے جاچکے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

شہر میں70سال پرانے سیوریج کی تبدیلی،32ارب روپے کے منصوبے پر کام شروع

گرین بیلٹس کی فوری صفائی، شجرکاری ،تزئین و آرائش تیز کرنے کی ہدایت

گجرات:نکاسی آب کا نظام بہتر بنانے کیلئے اقدامات جاری

گجرات شہرکومسلم لیگ کاگڑھ بنائیں گے :علی ابرار جوڑا

نورکوٹ میں جدید ڈرائیونگ سکول اور لائسنس برانچ قائم

نوشہرہ ورکاں:اسسٹنٹ کمشنر کی سربراہی میں صفائی کے حوالے سے واک

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم شاہ جہاں کے زمانے میں ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
موسم اور موسمیاتی تبدیلیاں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
رمضان کلچر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
اِچی کاوا کا بوزنہ
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
طیارہ خریداری ، تصویر کا دوسرا رُخ
کنور دلشاد
سعود عثمانی
اعتدال‘ مگر اعتدال کے ساتھ
سعود عثمانی