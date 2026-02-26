صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خوشاب کے داخلی و خارجی راستوں پر سکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی

  • سرگودھا
خوشاب کے داخلی و خارجی راستوں پر سکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی

خوشاب کے داخلی و خارجی راستوں پر سکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئیسرحدی چیک پوسٹوں پر تعینات پولیس اہلکاروں کو ہمہ وقت چوکس رہنے کی ہدایت

خوشاب(نمائندہ دنیا )بین الصوبائی چیک پوسٹ داجل پردہشت گردی کے افسوسناک واقعہ کے بعد ضلع خوشاب کے داخلی و خارجی راستوں پر سیکورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی، ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی نے ضلع بھر کی سرحدی چیک پوسٹوں پر تعینات پولیس اہلکاروں کو کسی بھی ممکنہ تخریبی کاروائی کے تدارک کیلئے ہمہ وقت چوکس رہنے اور موجودہ ملکی حالات کئے تناظر میں پولیس افسران کو سیفول پروف سیکورٹی انتظامات کرنے کی ہدایات جاری کیں۔ انہوں نے پٹرولنگ پولیس چیک پوسٹ بندیال کا دورہ کیا اور وہاں پرسیکورٹی کیمروں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے بعد ان کی مانیٹر نگ کا نظام موثر بنانے کے احکامات جاری کئے ۔ڈی پی او خوشاب نے تمام سرکل افسران اور ایس ایچ اوز کو اپنے اپنے علاقہ کی چیک پوسٹوں پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ مساجد و امام بارگاہوں میں سیکیورٹی کو ہائی الرٹ رکھنے کی ہدایات جاری کیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سکولوں کی سکیورٹی الرٹ، ایس او پیز نافذ

سوئی گیس ٹاسک فورس کی کارروائی، 3 میٹر منقطع

شادی شدہ خاتون سے ملزموں کی گن پوائنٹ پر زیادتی

کمسن بچی سے زیادتی کا ملزم چند گھنٹے میں گرفتار

بوگس چیک، امانت میں خیانت پر مقدمات

کاپی رائٹ آرڈیننس کی خلاف ورزی پر مقدمہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم شاہ جہاں کے زمانے میں ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
موسم اور موسمیاتی تبدیلیاں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
رمضان کلچر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
اِچی کاوا کا بوزنہ
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
طیارہ خریداری ، تصویر کا دوسرا رُخ
کنور دلشاد
سعود عثمانی
اعتدال‘ مگر اعتدال کے ساتھ
سعود عثمانی