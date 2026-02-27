جماعت اسلامی ے کار کنا ن کو انتقا می کا رو ا ئیوں کا نشانہ بنا یا جا ر ہا ،حسن اعوان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی ترجمان جماعت اسلامی عمران حسن اعوان نے کہا ہے کہ موجودہ حکو مت کا جمہور ی اقدار کو کچلنے پر توانائیاں صرف کر نا خود ا ن کی سیاسی تبا ہی کا با عث بنے گا ،جماعت اسلامی ے کار کنا ن کو مسلسل انتقا می کا رو ا ئیوں کا نشانہ بنا یا جا ر ہا ہے۔
لیکن ا س کے با و جو د جماعت اسلامی کی قیادت واضح کر چکی ہے کہ کسی صور ت بھی حکو متی جبر ظلم کے سامنے نہیں جھکیں گے اور عوامی ا منگوں کی تر جما نی ہر حا ل میں یقینی بنا ئیں گے حکمر ان جا ن لیں کہ کفر کی حکو مت قائم ر ہ سکتی ہے ظلم کی نہیں ۔