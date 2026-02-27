بھلوال اور بھیرہ کے بعد کوٹ مومن میں بھی رمضان سہولت بازار قائم
کوٹ مومن (نمائندہ دنیا)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر کوٹ مومن میں دو مقامات پر نگہبان رمضان دسترخوان کامیابی کے ساتھ لگائے جا رہے ہیں، جہاں مستحق اور نادار افراد کو مفت افطار و سحری کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے ۔
سرگودھا، بھلوال اور بھیرہ کے بعد کوٹ مومن میں بھی رمضان سہولت بازار قائم کر دیا گیا ہے ، جہاں شہریوں کو آٹا مارکیٹ ریٹ سے 55 روپے سستا فراہم کیا جا رہا ہے ۔ رمضان سہولت بازار کے قیام سے عوام الناس بالخصوص غریب اور سفید پوش طبقہ حکومتی ریلیف سے مستفید ہو رہا ہے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے انجمن تاجران چناب بازار کے نمائندہ وفد سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔