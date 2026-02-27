صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نئے تعینات ڈی پی او میانوالی کا پولیس افسران سے تعارفی اجلاس

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار)نئے تعینات ڈی پی او میانوالی کا پولیس افسران سے تعارفی اجلاس۔ نئے تعینات ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر میانوالی وقار عظیم کھرل نے بہرام شہید ہال، پولیس لائنز میانوالی میں ضلع بھر کے پولیس افسران سے تعارفی اجلاس بلایا۔

اجلاس میں ایس ڈی پی اوز، ایس ایچ اوز، ڈی ایس پی لیگل محمد جاوید جسرا اور مختلف ہیڈ برانچز کے افسران نے شرکت کی۔ڈی پی او میانوالی نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز اور آئی جی پنجاب عبدالکریم کے احکامات کی روشنی میں شہریوں سے خوش اسلوبی سے پیش آئیں، ان کے مسائل کو فوری حل کریں تاکہ تھانوں میں انصاف ہوتا نظر آئے ۔

 

