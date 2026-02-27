صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹر سائیکل سوار مزدور کو تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی نے کچل دیا

  • سرگودھا
موٹر سائیکل سوار مزدور کو تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی نے کچل دیا

میانوالی (نامہ نگار )چشمہ کے قریب علی الصبح ڈیوٹی پر جاتے چائینہ کمپنی کے موٹر سائیکل سوار مزدور کو تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی نے کچل دیا موٹر سائیکل سوار حفیظ الرحمان کی بازو ٹانگیں ٹوٹ گئیں ریسکیو اہلکاروں نے شدید زخمی حالت میں میانوالی اسپتال منتقل کر دیا۔

 جہاں تشویشناک حالت میں اسے پنڈی ریفر کر دیا گیا ٹریکٹر ٹرالی ڈرائیور حادثے کے بعد موقعہ سے فرار ہو گیا ادھر کندیاں پولیس نے رپورٹ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے قبل ازیں بھی سحری کے وقت ڈیوٹی کے لیئے آنے والے مزدوروں کو آٹھ حادثات ہو چکے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ انکی ڈیوٹی اوقات تبدیل کیئے جائیں اور سحری کی بجائے صبح کے اوقات رکھے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ: اور گردونواح میں ریٹ لسٹ نظر انداز اشیاخورونوش کے من مانے نرخ شہری پریشان

وزیرآباد: 92 کلو میٹر طویل سیوریج لائنز کا منصوبہ

صنعتی بجلی ٹیرف میں کمی خوش آئند:علی ہمایوں بٹ

ڈپٹی کمشنر کی زیرصدارت کڈنی سنٹر کااجلاس ، شعبہ جات کادورہ

سکولوں میں 13 کروڑ سے ترقیاتی منصوبے جاری :اکرم اشرف

سابق ایم ایس ڈاکٹر غلام مرتضیٰ کا صحافیوں کے اعزاز میں افطار ڈنر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نئے ارب پتی افسران
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مشکل حالات اور ہم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
جی ہاں! عمران خان کسی ڈیل کیلئے تیار نہیں
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افغانستان میں پناہ گزین دہشت گرد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جیفری چوسر کے دیس میں
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
انسانی محبت اور موتی و مرجان
امیر حمزہ