صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صرف مسلم لیگ ن ہی ملک قو م کو بحرا نو ں سے نکا ل سکتی ، محمد اسلام

  • سرگودھا
صرف مسلم لیگ ن ہی ملک قو م کو بحرا نو ں سے نکا ل سکتی ، محمد اسلام

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سابق یو سی چیئرمین مرزا محمد اسلام نے کہا ہے کہ مسلم لیگ ن کی حکو مت نے وفاق اور صو بہ پنجا ب میں بہتر کا ر کر د گی کا مظا ہر ہ کر کے ثابت کیا ہے کہ صرف مسلم لیگ ن ہی ملک قو م کو بحرا نو ں سے نکا ل سکتی ہے سا بقہ دور میں پی ٹی آئی نے ملک کے خزا نے کو نقصان پہنچا یا۔

 اور ملک کو دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچا د یا تھا لیکن مسلم لیگ ن نے اقتدار میں آ کر پاکستا ن کی معیشت کو د با ؤ سے نکالنے کیلئے عملی اقدا ما ت کیے آ ج پا کستان کی معیشت کی بہتر ی کا اعتراف ہر سطح پر ہو ر ہا ہے

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

وزیراعلیٰ:ایمپریس مارکیٹ، برنس روڈ کادورہ، نرخوں کا معائنہ

واٹر مافیا پھر سرگرم:مختلف مقامات پر غیر قانونی ہائیڈ رنٹس کا انکشاف

تنخواہ کی عدم ادائیگی، ٹاؤن چیئرمین، میونسپل کمشنر ناظم آباد کی گرفتاری کا حکم

260 گراں فروشوں پر 17لاکھ سے زائد جرمانہ، 15 گرفتار، 3 دکانیں سربمہر

گیس چوروں کیخلاف کارروائی، ایک گرفتار، 1160کنکشن منقطع

ڈمپر کی ٹکر سے وین ڈرائیور جاں بحق، ایک زخمی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نئے ارب پتی افسران
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مشکل حالات اور ہم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
جی ہاں! عمران خان کسی ڈیل کیلئے تیار نہیں
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افغانستان میں پناہ گزین دہشت گرد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جیفری چوسر کے دیس میں
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
انسانی محبت اور موتی و مرجان
امیر حمزہ