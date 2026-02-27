صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خوشاب کا نوجوان فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک

  • سرگودھا
خوشاب کا نوجوان فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک

خوشاب(نمائندہ دُنیا)ضلع خوشاب کے ایک اور نوجوان ندیم عباس نے تحفظ ناموس وطن کے دوران جام شہات نوش کر لیا، شہیدندیم عباس موضع تیتری کا رہائشی تھا اور اس نے وزیرستان میں دہشت گردوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے مادر وطن کو اپنی جان کا نذارنہ پیش کیا شہید کا جسد خاکی پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی گاوں تیتری کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔

 نماز جنازہ میں پاک آرمی کے افسران و ملازمین سمیت سینکڑوں افراد نے شرکت کی ، اس موقع پر پاک فوج کے چاک و چوبند دستے نے شہید کے مزار کر سلامی دی،چیف آف ڈیفنس فورسز و دیگر اعلی افسران کی جانب سے مزار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ سے سیکرٹری ہائیکورٹ بار کی قیادت میں وفد کی ملاقات

سابق امیدوار پی پی 25زبیر سلمان کیانی کی پیپلز پارٹی میں شمولیت

ویٹرنری یونیورسٹی میں 558طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم

لاہور ہائیکورٹ :ترقی نہ دینے پر سیکرٹری ایریگیشن کو 3ہفتے میں فیصلے کاحکم

پنجاب یونیورسٹی :شجرکاری مہم بارے تقریب ، آگاہی واک

جداگانہ الیکشن :رکن اسمبلی امجد علی جاوید سے مختلف مسیحی رہنماؤں کی ملاقات

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نئے ارب پتی افسران
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مشکل حالات اور ہم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
جی ہاں! عمران خان کسی ڈیل کیلئے تیار نہیں
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افغانستان میں پناہ گزین دہشت گرد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جیفری چوسر کے دیس میں
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
انسانی محبت اور موتی و مرجان
امیر حمزہ