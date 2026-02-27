صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھریلو ناچاقی پر اپنی بیوی کو مار پیٹ کر کے گھر سے نکال دیا

  • سرگودھا
گھریلو ناچاقی پر اپنی بیوی کو مار پیٹ کر کے گھر سے نکال دیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) لڑائی جھگڑے اور تشدد کے مختلف واقعات کے دوران کوٹمومن میں مدثر علی نے گھریلو ناچاقی پر اپنی بیوی فروا بی بی کو مار پیٹ کر کے گھر سے نکال دیا۔

جس پر وہ میکے چلی گئی ملزم اپنے بھائی کے ہمراہ وہاں بھی پہنچ گیا اور بیوی کے ساتھ ساتھ اپنے سالوں تیمور علی ،بلال حسن کو بھی تشدد کا نشانہ بنا ڈالا،سیال موڑ پر مقدمہ بازی کی رنجش پر اظہر وغیرہ نے ڈنڈوں سوٹوں سے حملہ کر کے ارشاد احمد ،بیٹے علی حسن اور بھانجے آفتاب ،فہد اور عدیل کو لہولہان کر دیا،حسین آباد میں نوا ز اور سکے ساتھیوں نے زمین کے تنازعہ پر قاسم اسکے بھائی مصطفی کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیا اس دوران ان کی بہنیں عطیہ اور بشریٰ بھائیوں کو بچانے آئیں تو ملزمان نے انہیں بھی مارا پیٹا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے ،پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل،معیار برقرار رکھا جائے،رندھاوا

مہنگائی، راولپنڈی میں 26افراد گرفتار اور 21عمارتیں سیل

مری، آٹا سمگلنگ کی کوشش ناکام سرکاری نرخوں پر فروخت

تاجر ملکی معیشت کا اہم ترین ستون، وفاقی وزیر مذہبی امور

موٹرسائیکل پر ایم ٹیگ، سینٹرز کے اوقات کار تبدیل

ورچوئل یونیورسٹی میں لیپ ٹاپس کی تقسیم کی تقریب

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نئے ارب پتی افسران
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مشکل حالات اور ہم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
جی ہاں! عمران خان کسی ڈیل کیلئے تیار نہیں
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افغانستان میں پناہ گزین دہشت گرد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جیفری چوسر کے دیس میں
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
انسانی محبت اور موتی و مرجان
امیر حمزہ