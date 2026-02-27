صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر ملکی باشندوں کیخلاف آپریشن ،دو افغانی باشندے گرفتار

  • سرگودھا
غیر ملکی باشندوں کیخلاف آپریشن ،دو افغانی باشندے گرفتار

غیر ملکی باشندوں کیخلاف آپریشن ،دو افغانی باشندے گرفتار دونوں تھانے منتقل ،مقدمہ درج،بلاامتیاز کارروائی عمل میں لائی جائے گی ، حکام

بھاگٹانوالہ(نمائندہ دنیا)غیر قانونی طور پر رہائش پذیر غیر ملکی باشندوں کے خلاف جاری آپریشن کے دوران پولیس نے دو افغانی باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار افراد کی شناخت سمیع اللہ اور ذبیح اللہ کے نام سے ہوئی ہے ۔پولیس ذرائع کے مطابق دونوں افراد بغیر قانونی دستاویزات کے علاقے میں مقیم تھے ۔ کارروائی کے دوران انہیں حراست میں لے کر تھانے منتقل کر دیا گیا جہاں ان کے خلاف غیر قانونی طور پر رہائش پذیر ہونے کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔پولیس کا کہنا ہے کہ مزید قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔ حکام نے واضح کیا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلاامتیاز کارروائی عمل میں لائی جائے گی تاکہ علاقے میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھی جا سکے ۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ سے سیکرٹری ہائیکورٹ بار کی قیادت میں وفد کی ملاقات

سابق امیدوار پی پی 25زبیر سلمان کیانی کی پیپلز پارٹی میں شمولیت

ویٹرنری یونیورسٹی میں 558طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم

لاہور ہائیکورٹ :ترقی نہ دینے پر سیکرٹری ایریگیشن کو 3ہفتے میں فیصلے کاحکم

پنجاب یونیورسٹی :شجرکاری مہم بارے تقریب ، آگاہی واک

جداگانہ الیکشن :رکن اسمبلی امجد علی جاوید سے مختلف مسیحی رہنماؤں کی ملاقات

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نئے ارب پتی افسران
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مشکل حالات اور ہم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
جی ہاں! عمران خان کسی ڈیل کیلئے تیار نہیں
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افغانستان میں پناہ گزین دہشت گرد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جیفری چوسر کے دیس میں
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
انسانی محبت اور موتی و مرجان
امیر حمزہ