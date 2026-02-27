یتیم معزور اور مستحق بچوں کے خاندانوں میں راشن تقسیم
یتیم معزور اور مستحق بچوں کے خاندانوں میں راشن تقسیم آٹا چاول گھی چینی اور دیگر اشیائے 50 خاندانوں کو دی گئیں
داؤدخیل(نماندہ دنیا)غزالی ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی طرف سے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں غزالی سکولز میں پڑھنے والے یتیم معزور اور مستحق بچوں کے خاندانوں میں آٹا چاول گھی چینی اور دیگر ضروریات زندگی کی اشیائے خوردونوش کی تقسیم کاعمل میانوالی میں نہایت ہی عزت و احترام کے ساتھ مکمل کیا گیا۔تقریبا ضلع بھر سے 500 خاندانوں کو راشن فراہم کیا گیا۔ پراجیکٹ منیجر ملک محمد اویس نے غزالی فاؤ نڈیشن کے معاونین کا شکریہ ادا کیا جن کی بدولت ان یتیم اور نادار بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے لیے رمضان شریف میں ان کے خاندانوں کے لیے راش کا بھی بندوبست کیا۔۔