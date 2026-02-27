صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک حادثات میں نواجوان جا ں بحق ،میاں بیوی سمیت 3 افراد زخمی

  • سرگودھا
ٹریفک حادثات میں نواجوان جا ں بحق ،میاں بیوی سمیت 3 افراد زخمی

ٹریفک حادثات میں نواجوان جا ں بحق ،میاں بیوی سمیت 3 افراد زخمی ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر ، نوجوان جا ں بحق اور 23 سالہ ساتھی علی حیدر زخمی ہو گیا

سرگودھا(سٹافرپورٹر)سرگودھا میں تیز رفتاری کے ٹریفک حادثات میں موٹر سائیکل سوار نوجوان جا ں بحق اور میاں بیوی سمیت تین افراد شدید زخمی ہو گے جن کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا اور پولیس جائے حادثات پر پہنچ کر مصروف تفتیش ہے ۔زرائع کے مطابق سرگودھا ساہیوال روڈ پر پمپیاں والی پلی پر تیز رفتار ویگن کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر میں مبارے خان کے میاں بیوی 70 سالہ محمد نواز اور 60 سالہ نسیم نواز شدید زخمی ہو گے جبکہ سرگودھا فیصل آباد روڈ پر میڈیکل کالج کے قریب تیز رفتار ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر میں خوشاب کا 28 سالہ نوجوان فواد نصراللہ جا ں بحق اور 23 سالہ ساتھی نوجوان علی حیدر شدید زخمی ہو گیا جن کو ڈی ایچ کیو ٹیچنگ ہسپتال منتقل کر کے نعش ضروری کاروائی کے بعد ورثاء کے سپرد کر دی گئی اور پولیس جائے حادثات پر پہنچ کر مصروف تفتیش ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

صدر بازار چوک آ رائشی منصوبہ شروع، یادگاری مینار تعمیر کرنے کا فیصلہ

ڈپٹی کمشنر نے کلب روڈ پر ٹ ف ٹائلزکے کام معائنہ کیا

آرپی او کا مختلف علاقوں کا دورہ سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

ایمرجنسی وارڈ کے باہر وہیل چیئرز کی دستیابی یقینی بنانیکا حکم

خانیوال:محکمہ لائیو اسٹاک کے افسروں کو موٹر سائیکلیں فراہم

رمضان : پہلے عشرے میں پھل سبزی مہنگے داموں فروخت

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نئے ارب پتی افسران
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مشکل حالات اور ہم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
جی ہاں! عمران خان کسی ڈیل کیلئے تیار نہیں
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افغانستان میں پناہ گزین دہشت گرد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جیفری چوسر کے دیس میں
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
انسانی محبت اور موتی و مرجان
امیر حمزہ