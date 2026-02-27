ڈپٹی کمشنر خوشاب کا ڈسپوزل کے تعمیراتی کام کا جائزہ
ڈپٹی کمشنر خوشاب کا ڈسپوزل کے تعمیراتی کام کا جائزہ سیوریج لائنوں ، ترقیاتی کاموں میں میٹریل اور کوالٹی کا خاص خیال رکھا جائے
خوشاب(نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر نے جوہرآباد غلہ منڈی پارک میں لگائے جانے والے سیوریج لائن کے ڈسپوزل کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا اس دوران اسسٹنٹ ڈائریکٹر پنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام قاسم لالی،ایم اوایم سی جوہرآباد علی مہران بھی ان کے ہمراہ تھے ڈپٹی کمشنر خوشاب نے جوہرآباد این بلاک،کالج چوک،امام بارگارہ حسینیہ سمیت دیگر ایریاز میں بجھائی جانے والی سیوریج لائنوں کے روٹس کا بھی معائنہ کیا پنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر قاسم لالی سے پی ڈی پی منصوبوں بارے تفصیلات معلوم کیں بعد ازاں ڈپٹی کمشنر خوشاب نے سیٹلائیٹ ٹاون خوشاب پنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت بنائے جانے والے ڈسپوزل کے لیے مختص جگہ کا معائنہ کیا۔
اس موقع پر ایم اوآئی ایم سی خوشاب فرخ عباس اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر قاسم لالی نے بتایا کہ شہر خوشاب میں 4مقامات سیٹلائیٹ ٹاون ،علی ٹاون سیکسر روڈ ،محلہ حسین آباد گراسی گراونڈ گروٹ روڈ اور محلہ کمہارانوالہ خوشاب یں ڈسپوزل بنانے کے ساتھ ساتھ پورے شہر میں پروپوزل سیور لائنیں بچھائی جائیں گی ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر نے تمام ڈسپوزلز کی جگہ کا معائنہ کیا۔ اور متعلقہ محکموں کے افسران کو ہدایت کی کہ پنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام میں شفافیت اورشہر میں بچھنے والی سیوریج لائنوں ، ترقیاتی کاموں میں میٹریل اور کوالٹی کا خاص خیال رکھا جائے ۔اور ٹائم فریم کے مطابق مکمل کیا جائے ۔ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر کی خصوصی ہدایات کے مطابق ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن خوشاب کی جانب سے شہر جوہرآباد میں ماہِ رمضان المبارک کے موقع پر خصوصی بیوٹیفکیشن اقدامات کیے گئے ہیں۔