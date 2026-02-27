صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرگودھا بائی پاس روڈ تک سڑک کو دو رویہ کرنے کا فیصلہ

  • سرگودھا
سرگودھا بائی پاس روڈ تک سڑک کو دو رویہ کرنے کا فیصلہ

سرگودھا بائی پاس روڈ تک سڑک کو دو رویہ کرنے کا فیصلہ فیز ون میں 47 پل تک تقریباً 2.45 کلومیٹر حصہ دو رویہ کیا جائے گا، کمشنر

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودھا ڈویژن حافظ شوکت علی کو کوئین چوک سے سرگودھا بائی پاس روڈ تک سڑک کو دو رویہ کرنے کے منصوبے پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ایس ای ہائی ویز نے بریفنگ میں بتایا کہ پہلے سے موجود سٹرک کو بڑھتی ہوئی ٹریفک کے پیش نظر دو رویہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے . مجموعی طور پر منصوبہ 8.25 کلومیٹر پر مشتمل ہے جو کوئین چوک سے شروع ہو کر 47 پل، پھر 49 ٹیل سے گزرتے ہوئے سرگودھا بائی پاس تک جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اس منصوبے کو مرحلہ وار مکمل کیا جائے گا۔ فیز ون میں کوئین چوک سے 47 پل تک تقریباً 2.45 کلومیٹر حصہ دو رویہ کیا جائے گا۔ اس مرحلے کے لیے ٹینڈرنگ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور متعلقہ کارروائی جاری ہے ۔ بریفنگ میں مزید بتایا گیا کہ منصوبے کی تکمیل سے اس مصروف روٹ پر ٹریفک کا دباؤکم ہوگا اور شہریوں کو آمد و رفت میں بہتر سہولت میسر آئے گی۔ کمشنر نے ہدایت کی کہ تمام قانونی اور انتظامی مراحل تیزی سے مکمل کیے جائیں تاکہ کام جلد شروع ہو اور مقررہ مدت میں پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکے ۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ کام کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے اور شہریوں کو کم سے کم مشکلات کا سامنا ہو۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

حساس مقامات کی سکیورٹی مزید سخت کرنے کا فیصلہ

اورنج لائن ٹرام منصوبہ، 80 ارب روپے کا پی سی ون منظور

ناجائز منافع خوری برداشت نہیں کی جائے گی :عمر عباس

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا اچانک دورہ

اشیائے ضروریہ کی مقررہ نرخوں پر فراہمی یقینی بنا رہے :کمشنر

پرائس کنٹرول میکینزم پر انتظامیہ متحرک، 16 دکاندار گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نئے ارب پتی افسران
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مشکل حالات اور ہم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
جی ہاں! عمران خان کسی ڈیل کیلئے تیار نہیں
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افغانستان میں پناہ گزین دہشت گرد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جیفری چوسر کے دیس میں
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
انسانی محبت اور موتی و مرجان
امیر حمزہ