صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کرپشن کے خاتمہ کیلئے آن لائن سسٹم اپ گریڈ کرنیکا عمل مکمل

  • سرگودھا
کرپشن کے خاتمہ کیلئے آن لائن سسٹم اپ گریڈ کرنیکا عمل مکمل

پیدائش و اموات،نکاح نامہ، طلاق اور دیگر امور کی سرٹیفکیشن کا عمل مزید اپ گریڈ مگر کونسل دفاتر میں بائیو میٹرک مشینیں نصب نہ ہو سکیںیونین کونسل کے سیکرٹریز بائیو میٹرک کے مخالف ،چاپلوسی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے معاملہ التوا کا شکار ہوکر رہ گیا ، مشینوں کی تنصیب کا معاملہ لٹک گیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلع کی تمام یونین کونسلوں میں چیک اینڈ بیلنس بڑھانے اور کرپشن کے خاتمہ کیلئے تمام امور کے آن لائن سسٹم کو اپ گریڈ کا عمل مکمل جبکہ کونسل دفاتر میں بائیو میٹرک مشینوں کی تنصیب مختلف رکاوٹوں کی نذر ہو کر رہ گئی ہے ،ذرائع کے مطابق یونین کونسل دفاتر میں رجسٹریشن کے معاملات کو شفاف اور سیکرٹریز کی دفاتر میں ہمہ وقت موجودگی یقینی بنانے کیلئے حکومت کی جانب سے اقدامات مزید سخت کرنے کا فیصلہ کے بعد نادرہ اور ایف آئی ٹی بی کے مشترکہ پروگرام کے تحت پیدائش و اموات،نکاح نامہ، طلاق اور دیگر امور کی سرٹیفکیشن کے عمل کو مزید اپ گریڈ تو کر دیا گیا ہے مگر ضلع کے تمام 186یونین کونسل دفاتر میں بائیو میٹرک مشینیں نصب نہ ہو سکیں، ذرائع کا کہنا ہے کہ یونین کونسل کے سیکرٹریز بائیو میٹرک کے مخالف ہیں جن کی چاپلوسی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ معاملہ التوا کا شکار ہوکر رہ گیا ہے ،اس سلسلہ میں ایک ماہ کا وقت دیا گیا تھا تاہم تین ماہ سے زائد عرصہ گزر چکا ہے ،اور بائیو میٹرک مشینوں کی تنصیب درمیان میں ہی لٹکی ہوئی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

وزیراعلیٰ:ایمپریس مارکیٹ، برنس روڈ کادورہ، نرخوں کا معائنہ

واٹر مافیا پھر سرگرم:مختلف مقامات پر غیر قانونی ہائیڈ رنٹس کا انکشاف

تنخواہ کی عدم ادائیگی، ٹاؤن چیئرمین، میونسپل کمشنر ناظم آباد کی گرفتاری کا حکم

260 گراں فروشوں پر 17لاکھ سے زائد جرمانہ، 15 گرفتار، 3 دکانیں سربمہر

گیس چوروں کیخلاف کارروائی، ایک گرفتار، 1160کنکشن منقطع

ڈمپر کی ٹکر سے وین ڈرائیور جاں بحق، ایک زخمی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نئے ارب پتی افسران
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مشکل حالات اور ہم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
جی ہاں! عمران خان کسی ڈیل کیلئے تیار نہیں
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افغانستان میں پناہ گزین دہشت گرد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جیفری چوسر کے دیس میں
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
انسانی محبت اور موتی و مرجان
امیر حمزہ